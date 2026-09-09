MLB: Willson Contreras está cerca de volver

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Los Medias Rojas de Boston están cerca de recuperar una pieza experimentada en su alineación. Willson Contreras iniciará este viernes su asignación de rehabilitación en las Ligas Menores con la filial Doble A de la franquicia, los Portland Sea Dogs. El movimiento busca evaluar su condición física tras sufrir un tirón en el isquiotibial izquierdo el pasado 31 de agosto.

Chad Tracy, mánager interino de Boston, confirmó la decisión ante la prensa. El estratega señaló que Contreras necesita al menos un compromiso de preparación para ajustar su ritmo de juego antes de ser reactivado en el roster principal.

Un proceso de recuperación sin contratiempos

El pelotero de 34 años ha completado de forma satisfactoria las etapas previas de su rehabilitación. El pasado martes, Contreras realizó una práctica de bateo completa sobre el terreno de juego previo al enfrentamiento contra los Angelinos de Los Ángeles. Esa sesión sirvió como el examen definitivo para autorizar su participación en un encuentro oficial de Ligas Menores.

Aunque en un principio la gerencia consideró activar al venezolano directamente para el primer juego de la serie del viernes contra los Reales de Kansas City, el cuerpo técnico prefirió no acelerar los plazos. La prioridad del equipo es garantizar que la zona afectada responda adecuadamente al esfuerzo real de un compromiso.

En 125 encuentros disputados esta temporada con Boston, Willson Contreras registra un promedio de bateo de .274, con 119 imparables, 21 dobles, tres triples y 26 cuadrangulares en 434 turnos al bate. El careta e inicialista venezolano acumula 79 carreras impulsadas, 66 anotadas y tres bases robadas, junto con 57 pasaportes negociados y 131 ponches.