MLB: El poder de Kazuko Okamoto lo hace ingresar a este top 5 de figuras japonesas

En esta temporada, todo el foco se lo llevó Munetaka Murakami, tras llegar con mejores credenciales. Sin embargo, Kazuma Okamoto no se quedó atrás, ya que también está registrando una grandiosa temporada inaugural, logrando unirse a un poderoso top 5 de peloteros japoneses.
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Durante la jornada de este martes, la organización de los Azulejos de Toronto superó 4 carreras por 2 a los Atléticos de Oakland y el tercera base apareció en el marcador demostrando su fuerza.
Kazuma Okamoto conecta enorme bambinazo
En la parte del segundo capítulo, ya Toronto estaba ganando por la mínima y el nipón se encargó de ampliar la ventaja parcial tras castigar al derecho Jack Perkins.
Okamoto no perdonó un lanzamiento alto y pegado, moviendo rápidamente sus manos para lograr una velocidad de salida de 106 millas por hora en su conexión que recorrió 387 pies por todo el jardín izquierdo.
Kazuma Okamoto ingresa a prestigioso top entre japoneses
Con esta conexión de cuatro esquinas, el pelotero de Toronto alcanzó su vuelacercas número 30 de la temporada, para convertirse en el quinto jugador nipón, después de Murakami, que lo logró el 5 de septiembre, en registrar 30 o más cuadrangulares en una zafra. A continuación, repasamos la lista:
- Shohei Ohtani: seis temporadas de 30 o más bambinazos
- Hideki Matsui: una temporada de 30 o más bambinazos
- Seiya Suzuki: una temporada de 30 o más bambinazos
- Munetaka Murakami: una temporada de 30 o más bambinazos
- Kazuma Okamoto: una temporada de 30 o más bambinazos.
El pionero fue Matsui, tras lograrlo en 2004 con 31 batazos de cuatro esquinas, y tuvieron que pasar 17 años para que otro nipón superara los 30 cuadrangulares, con los 46 de Ohtani en 2021. El resto lo hizo desde la 2025 para acá.