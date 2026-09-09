MLB: Figura de Tiburones de La Guaira es puesto en asignación por Atlanta Braves

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Los Bravos de Atlanta volvieron a designar para asignación al lanzador derecho Elieser Hernández, en una decisión que marca la tercera vez en las últimas siete semanas que el equipo toma esta medida con el venezolano, previo a la jornada de este miércoles en las Grandes Ligas frente a Tampa Bay Rays.

Al igual que su compatriota Carlos Carrasco, el venezolano ha estado entrando y saliendo del roster de Atlanta en función de las necesidades del cuerpo de pitcheo, convirtiéndose en una pieza recurrente dentro de los movimientos de la organización.

En esta oportunidad, su lugar en el roster será ocupado por el zurdo Bailey Falter, cuyo contrato fue seleccionado desde Triple-A Gwinnett. Además, los Bravos colocaron oficialmente al derecho Bryce Elder en la lista de lesionados de 15 días, luego de confirmarse que deberá someterse a una cirugía artroscópica de rodilla que podría mantenerlo fuera de acción hasta por cuatro semanas. Para cubrir su puesto, Atlanta activó al veterano derecho Reynaldo López desde la lista de lesionados.

Elieser Hernández puesto en asignación por Atlanta

Hernández, de 31 años, ha tenido tres etapas con el equipo de Grandes Ligas de Atlanta esta temporada y ha participado en cuatro encuentros, acumulando 11 entradas de trabajo. En ese período permitió apenas tres carreras y 10 hits, además de otorgar seis boletos y registrar 11 ponches para dejar una efectividad de 2.45. Sin embargo, en Triple-A Gwinnett presenta una efectividad de 4.54 en 81⅓ innings, repartidos entre labores como abridor y relevista.

La situación de Hernández recuerda a lo ocurrido anteriormente con Carlos Carrasco, quien fue designado para asignación siete veces en menos de un año por los Braves y terminó regresando mediante nuevos contratos de ligas menores después de quedar libre. Atlanta ha utilizado en el pasado este tipo de estrategia también con el veterano Jesse Chavez, por lo que el venezolano podría seguir un camino similar.