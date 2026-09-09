MLB: Javier Sanoja deslumbra con la mejor racha ofensiva de su carrera

Desde hace ya un año, Javier Sanoja ha podido convertirse, poco a poco, en uno de los peloteros más interesantes de los Marlins de Miami en las Grandes Ligas. El venezolano no solo es un utility tremendo a la defensiva, sino que además ha mejorado una barbaridad su capacidad ofensiva, para convertirse en un jugador bastante completo.
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Y es que, en Ligas Menores, el criollo ya era un importante bateador de contacto, como muestra su promedio vitalicio de .277 en MiLB. Este año ha podido finalmente replicar esa mejor versión con el madero, y en los últimos días ha quedado todavía más en evidencia, con una racha sensacional que es celebrada de gran manera en el seno de los Marlins.
Javier Sanoja encendido
Este martes 8 de septiembre, Javier Sanoja conectó un imparable en cuatro turnos ante los Mets de Nueva York, para así llegar a nueve encuentros consecutivos con al menos un hit, siendo esta su mejor racha de por vida en su todavía joven carrera en el mejor beisbol del mundo.
Además, el rendimiento del utility criollo durante esta seguidilla es de otro planeta, ya que en estos últimos nueve juegos registra promedios formidables de .429/.459/.686/1.145, con 15 hits en 35 turnos, además de cuatro extrabases, un cuadrangular y seis carreras remolcadas.
Gracias a este buen momento que vive, y a su consistencia a lo largo de 2026, Javier Sanoja tiene average de .291 en lo que va de 2026, con un OPS sólido de .771 y un OPS ajustado de 118, bastante bueno para un bateador que no es de poder, pero que tiene potencial para mejorar todavía más.