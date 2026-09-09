Tres novatos hacen un hito único en la historia de MLB

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MLB ha presenciado un hito ofensivo sin precedentes en sus más de cien años de historia. Por primera vez en una misma temporada regular, tres peloteros en su año de novatos alcanzaron la emblemática cifra de 30 cuadrangulares cada uno, según confirmaron los registros oficiales de OptaStats.

La hazaña fue completada de manera simultánea por el joven estadounidense Sal Stewart y los destacados bateadores japoneses Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto, enmarcando una campaña histórica para la promoción de debutantes en la Gran Carpa.

Un hito de poder sin precedentes en las Mayores

El logro de este trío de artilleros quiebra cualquier registro previo en el béisbol de MLB. Superar la barrera de los 30 vuelacercas durante una primera temporada en el mejor béisbol del mundo ha sido históricamente una proeza reservada para talentos excepcionales de manera aislada, por lo que la coincidencia de tres bateadores lográndolo en el mismo año establece un nuevo estándar en la liga.

La irrupción de estas tres figuras ha sido determinante en la producción de carreras para sus respectivas organizaciones. La capacidad de Stewart para consolidarse en la alineación, sumada a la transición de Murakami y Okamoto desde el béisbol asiático al máximo nivel estadounidense, ratifica la vigencia del bateo de fuerza en la era moderna.

La evolución del impacto de los novatos en la liga

El registro de OptaStats subraya la transformación que atraviesa el juego, donde la adaptación de los jóvenes talentos a la velocidad y exigencia del pitcheo de Grandes Ligas ocurre de manera mucho más acelerada que en décadas anteriores.

La marca alcanzada por Stewart, Murakami y Okamoto no solo coloca sus nombres en los libros de récords de la MLB, sino que fija una referencia histórica que difícilmente podrá ser igualada en el corto plazo por las futuras promociones de novatos.