MLB: Caminero asume el liderato de jonrones de la Americana en triunfo de los Rays

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El poder dominicano retumbó con fuerza este martes en las Grandes Ligas. Con un kilométrico cuadrangular de 455 pies, el antesalista Junior Caminero se apoderó del liderato absoluto de jonrones en la Liga Americana, guiando la contundente victoria de los Rays de Tampa Bay por 7-1 sobre los Bravos de Atlanta.

Un tablazo monumental desde temprano

Para Caminero, la noche no pudo empezar de una manera más explosiva. Apenas en el cierre de la primera entrada, el cañonero caribeño descifró los envíos del abridor A.J. Smith-Shawver, conectando con furia el primer lanzamiento que vio cómodo.

El impacto envió la esférica a lo más profundo de las gradas del jardín izquierdo, enmudeciendo a la defensa rival. Este colosal batazo encendió de inmediato la chispa ofensiva de Tampa Bay, marcando el ritmo de lo que sería una verdadera paliza.

La feroz batalla por la corona de poder

Con este majestuoso vuelacercas, la joven estrella dominicana alcanzó la impresionante cifra de 39 cuadrangulares en la temporada. Este hito lo coloca en la cima de los máximos artilleros del joven circuito, confirmando su extraordinario momento.

Al pisar el plato, el toletero logró desplazar momentáneamente al temible bateador cubano Yordan Álvarez. El estelar jugador, que acumula 38 estacazos hasta el momento, tendrá que pisar el acelerador si desea recuperar la corona de jonrones.

Una noche casi perfecta en la caja de bateo

Más allá de su histórica demostración de poder, la actuación general del tercera base de los Rays rozó la perfección. Caminero cerró la jornada bateando de 3-2, demostrando una excelente lectura de los lanzamientos y una enorme paciencia.

A su destacada labor ofensiva le sumó una base por bolas negociada, recibió un doloroso pelotazo y logró cruzar la registradora en dos ocasiones. Su desempeño fue, sin lugar a dudas, la peor pesadilla para el cuerpo de lanzadores de los Bravos.

El festival de batazos de Tampa Bay

El jonrón del quisqueyano no fue un caso aislado, sino el punto de partida de un verdadero espectáculo ofensivo en el diamante. La ofensiva de los Rays estuvo encendida de principio a fin, castigando sin piedad cualquier error del pitcheo visitante.

En total, la novena de la Florida despachó cuatro cuadrangulares a lo largo del compromiso, demostrando un poder colectivo absolutamente abrumador. Este aplastante triunfo de 7-1 reafirma la peligrosidad de la alineación de Tampa Bay de cara a la recta final.