MLB: Juan Soto y Francisco Lindor comandan el triunfo de los Mets a punta de poder

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Probablemente, Juan Soto y Francisco Lindor sigan sin ser los mejores amigos fuera del terreno de juego. Sin embargo, de la raya de cal para allá siguen demostrando que puede juntarse para significar un verdadero peligro para sus oponentes.

Otra prueba de ello fue este martes, jornada en la que se unieron para liderar el triunfo de los Mets de Nueva York, en un choque que concluyó 7 carreras por 5 contra los Marlins de Miami.

Francisco Lindor puso adelante a los Mets

El primero que apareció fue Francisco Lindor, quien no esperó absolutamente nada y castigó a Sandy Alcántara en la apertura del compromiso con un dantesco batazo que se desapareció por todo el jardín central para abrir el marcador esta noche.

De esa manera, el infielder boricua llegó a 17 cuadrangulares en la presente temporada y quedó a solamente cuatro de alcanzar la cifra redonda de 300 vuelacercas en su carrera.

Juan Soto conectó un jonrón descomunal

Por su parte, el dominicano Juan Soto hizo acto de presencia fue en el segundo tramo para extender la ventaja parcial de su novena. El zurdo le hizo al primer pitcheo, aprovechando una recta alta de su compatriota Alcántara, y la sacó a 417 pies de distancia, igualmente por el jardín central y dos compañeros en circulación, trayendo tres más a la registradora.

Soto Pacheco llegó 1 24 bambinazos en este 2026, con 59 traídas al plato y 55 carreras anotadas.