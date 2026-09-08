MLB: Alarma en los Dodgers: Shohei Ohtani fuera de la alineación titular ante Cincinnati

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Los Dodgers de Los Ángeles encendieron las alarmas este martes al anunciar la ausencia de Shohei Ohtani en la alineación titular para el segundo enfrentamiento de la serie frente a Rojos de Cincinnati. La decisión, confirmada por David Vassegh de AM 570 LA Sports, otorga un respiro al astro japonés tras una jornada del lunes complicada, donde se fue de 3-0 con dos ponches y un pasaporte negociado durante el primer encuentro de esta serie de tres choques.

Freddie Freeman asumió el rol de bateador designado en el esquema angelino para cubrir el lugar de la superestrella en la jornada del martes.

Preocupación por la sequía ofensiva del astro japonés

El descanso llega en un momento crítico para la figura nipona. Ohtani atraviesa un tramo opaco con el madero, registrando apenas un promedio de .186, con tres cuadrangulares y cinco carreras impulsadas en sus últimas 15 presentaciones, abarcando 69 apariciones en el plato.

Las dificultades no son recientes. Desde el 8 de agosto, la producción de la estrella se redujo a un pobre promedio de .198 (19 imparables en 96 turnos), acumulando 34 ponches y un OPS de .690. A pesar del bache reciente, las métricas globales de la superestrella reflejan una campaña sólida con 30 vuelacercas y un OPS general de .902.

Tranquilidad médica en la cueva angelina

A pesar del evidente bajón en la caja de bateo, la directiva angelina mantiene la calma con respecto a la condición física del cuatro veces Jugador Más Valioso. El mánager Dave Roberts descartó cualquier molestia física nueva que pudiera haber afectado el rendimiento del jugador durante el encuentro del lunes.

El timonel del equipo angelino enfatizó la tranquilidad que existe en la organización tras evaluar al pelotero después del último juego. Roberts señaló que el jugador se sintió bien tras el compromiso, calificando esa respuesta física como un triunfo importante. La falta de efectividad en el plato responde, según la explicación del estratega, a un desajuste en el tiempo de reacción debido a la inactividad previa de cuatro días.

Lesiones acumuladas y el freno en la lomita

El origen de estos altibajos se remonta a los problemas de salud arrastrados desde junio. Un dolor en la rodilla izquierda impidió que el estelar jugador se subiera al montículo desde el pasado 3 de julio. A esto se sumó una molestia en el bíceps derecho que afectó tanto su mecánica de bateo como el plan previsto para incrementar su volumen de trabajo como lanzador.