MLB: Estos son los números de Aaron Judge en la temporada 2026

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Aaron Judge está de vuelta. El capitán y jardinero de los Yankees de Nueva York fue activado este martes 8 de septiembre del roster de lesionados de 60 días y volverá a la acción para el inicio de la serie de tres compromisos frente a los Rockies de Colorado en el Yankee Stadium.

El regreso del “Juez” llega en un momento clave para los Yankees, que afrontan el último tramo de la temporada regular con la mirada puesta en la pelea por la postemporada. El pelotero de 34 años había quedado fuera desde el pasado 2 de junio debido a una fractura por estrés en la costilla derecha, una lesión que lo obligó a atravesar un prolongado proceso de recuperación.

Yankees - Aaron Judge - MLB

Antes de su lesión, el capitán de los Yankees había disputado 59 encuentros en la temporada 2026 de MLB. En ese período acumuló 214 turnos oficiales, con 53 imparables, 10 dobles y 17 cuadrangulares. Además, anotó 43 carreras y produjo 38, mientras que consiguió cinco bases robadas y recibió 42 boletos.

Su promedio de bateo se ubicaba en .248 al momento de ingresar a la lista de lesionados. También registraba un WAR de 1.9, una cifra que refleja su aporte global durante una campaña en la que su presencia ofensiva se vio interrumpida justo cuando comenzaba a tomar ritmo.

La vuelta del ganador del MVP 2025 representa una noticia importante para Nueva York. Más allá de sus estadísticas, su presencia en el lineup añade experiencia y poder a una ofensiva que necesita respuestas en la recta final del calendario.

Finalmente, con el calendario entrando en su etapa decisiva, cada turno de Aaron Judge tendrá un peso especial. Sus números de 2026 quedaron en pausa el 2 de junio, pero ahora tendrá la oportunidad de mejorar esa línea estadística y ayudar a los Yankees de Nueva York a cerrar la temporada con fuerza.