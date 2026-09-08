MLB: Phillies de Philadelphia y su trío dorado rumbo a postemporada

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Phillies de Philadelphia es uno de los equipos con mejor estado de forma de Grandes Ligas en 2026. Cuenta con un equipo muy completo entre ofensiva, defensa y pitcheo; pero en este último apartado tiene un trío de oro que los puede guiar rumbo a la victoria en postemporada.

Cristopher Sánchez, Jesús Luzardo y Zack Wheeler se han convertido en el arma más fuerte de Phillies para la postemporada. Un trío de lanzadores con un ritmo de competición indomable: .700+ porcentaje de victorias y 10.0+ de ponches por cada 9 IL con mínimo 20 aperturas.

Dichos números no se han visto nunca entre compañeros de equipo en la historia de la MLB. Lo que podría alcanzar Philadelphia con sus pitchers puede ser un antes y un después en la configuración que las gerencias de Las Mayores tomarán en cuenta para competir en el futuro.

¿Cómo ha sido la temporada del trío dorado de Phillies de Philadelphia?

La organización de Philadelphia desde el inicio de la temporada contaba con un gran rendimiento de Cristopher Sánchez. Es su as de rotación y desde hace un par de campañas trabaja de manera regular. Sin embargo, se esperaba un paso al frente del resto de la rotación.

Ese paso lo dio este año Jesús Luzardo, registrando números de autentico dominador de la lomita. De hecho, hace poco registró una marca imposible como visitante en Grandes Ligas: 9-0, 1.76 ERA y 116 ponches en lo que va de campaña, números brutales para el venezolano.

Por otra parte, Zack Wheeler no ha tenido las victorias que realmente merece, su ofensiva no lo ha acompañado como a sus compañeros. A pesar de eso, tiene 12 victorias en 24 aperturas con 163 abanicados a lo largo de una temporada complicada para el americano.

Números de Luzardo, Sánchez y Wheeler con Phillies en 2026