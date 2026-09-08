Jesús Luzardo tras su primer Juego Completo en MLB: "Tenía que salir a atacarlos"

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Luzardo protagonizó este lunes una de las actuaciones de pitcheo más dominantes de los Philadelphia Phillies en los últimos años. El zurdo lanzó un juego completo de apenas dos hits, sin permitir carreras, durante un encuentro que duró solamente una hora y 51 minutos.

El abridor de los Filis ponchó a 12 bateadores y concedió apenas un boleto, demostrando un dominio absoluto sobre la ofensiva rival y completando por primera vez en su carrera las nueve entradas de un partido.

La actuación llegó pocos días después de que Luzardo fuera reconocido como el Lanzador del Mes de la Liga Nacional correspondiente a agosto, consolidando el extraordinario momento que atraviesa. Se convirtió en el primer pitcher de los Phillies en permitir dos hits o menos en una blanqueada desde el no-hitter de Michael Lorenzen el 9 de agosto de 2023. Además, el partido fue el más corto de nueve entradas para Filadelfia en más de 37 años, desde aquel encuentro de una hora y 44 minutos disputado el 4 de julio de 1989 en el Veterans Stadium.

Jesús Luzardo muestra su felicidad tras su primer juego completo

Luzardo dejó claro desde el primer inning que tenía una jornada especial por delante. Le gusta trabajar rápido y así lo demostró, mientras que también recurrió a una recta que alcanzó las 98.1 mph para ponchar a Ozzie Albies y cerrar un primer episodio de 11 lanzamientos. El propio lanzador reconoció que desde ese momento sintió que podía ser un gran día debido a la calidad de sus pitcheos. Su dominio continuó inmediatamente en el segundo capítulo, cuando ponchó a Matt Olson con una recta de 97 mph.

Me gusta lanzar rápido y me gustan los partidos rápidos. Desde el primer inning, se notaba que iba a ser un buen día en cuanto a lanzamientos se refiere. Sin duda, controlar la adrenalina y las emociones fue clave. Creo que lo hice bastante bien. Sabía que teníamos que salir a atacar. No me quedaban muchos lanzamientos”, dijo Luzardo sobre su gran presentación.

El venezolano destacó posteriormente su confianza en ese lanzamiento y aseguró que siente que puede utilizarlo contra cualquier bateador de las Grandes Ligas. Con una combinación de velocidad, comando y un repertorio cada vez más efectivo, el venezolano volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las piezas más importantes de la rotación de los Phillies y en uno de los lanzadores más dominantes de la Liga Nacional.