MLB: Poco y nada de Shohei Ohtani en su regreso con los Dodgers

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Shohei Ohtani está de regreso a la acción en la MLB, motivo más que suficiente para que el beisbol en general sonría. Y es que luego de varios juegos de ausencia, el nipón retomó su lugar como primer bate y designado en lo que fue la victoria por 6 a 3 de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Rojos de Cincinnati.

Día gris para Ohtani

Como muchos recordarán, el pelotero japonés se perdió hasta cuatro compromisos debido a problemas en la rodilla izquierda y en el bíceps derecho. Sin embargo, tales inconvenientes no fueron tan graves y la organización evitó enviarlo a la lista de lesionados.

Si bien se trató de una excelente noticia para que los Dodgers comenzaran la semana, lo cierto del caso es que Ohtani pasó desapercibido en la noche de este lunes. Al final ligó de 3-0 con par de ponches y una base por bolas.

Cabe señalar que desde el mes de junio que Shohei Ohtani ha debido lidiar con múltiples problemas físicos persistentes, los cuales también lo han alejado del montículo desde el 3 de julio. De hecho, desde la organización ya saben que tras este tiempo de descanso es casi seguro que no regresará a lanzar por lo que resta de campaña.

Números de Shohei Ohtani en la temporada 2026 de la MLB