MLB: Eugenio Suárez está a punto de entrar a este negativo top 10

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En la actualidad, los cuadrangulares se volvieron un "pan de cada día" dentro del beisbol. No obstante, hay una característica que tienen en común el 98% de los sluggers: tienen una gran tendencia a poncharse.

De hecho, eso se puede comprobar al repasar el top 10 de los bateadores que más se han ponchado en la historia de las Grandes Ligas, teniendo todos la misma característica.

Eugenio Suárez está cerca de entrar al top 10

Dentro de ese top, ya hay dos venezolanos: Miguel Cabrera y Andrés Galarraga; asimismo, Eugenio Suárez quedó bastante cerca de igualar a Justin Upton, luego de su reciente jornada.

Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente se ve reflejado en la jornada que tuvo "Bolibomba" este lunes, tras irse de 4-1 con un vuelacercas y un par de ponches contra el pitcheo de los Dodgers de Los Angeles. De esta manera, el venezolano acumula 1,967 ponches, a solo cuatro de empatar a Justin Upton (1,971).

A continuación, repasaremos el top 10 de peloteros que más se poncharon en la historia