MLB: Jackson Chourio vuelve a ser decisivo y guía otra victoria de Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee dieron este lunes un paso importante en su lucha por la cima de la División Central de la Liga Nacional, en un encuentro que tuvo a Jackson Chourio como el protagonista principal durante la victoria por 4 a 3 sobre los Cachorros de Chicago.

Chourio cambió el juego

Con el marcador en desventaja en la octava entrada, el zuliano respondió con un sencillo productor de dos carreras que permitió a Milwaukee tomar la delantera para algarabía de los presentes en el American Family Field.

El batazo llegó ante el relevista Ryan Zeferjahn y encontró espacios entre el primera y el segunda base, quienes estaban jugando adelantados. Chourio aprovechó la situación para llevar al plato a Garrett Mitchell y Joey Ortiz.

Pero su aporte no terminó en la ofensiva únicamente. Y es que en la novena entrada, con Chicago buscando la remontada, el venezolano realizó una espectacular atrapada deslizándose para quedarse con una línea de Seiya Suzuki y concretar así el último out del encuentro.

Vale mencionar que esta victoria permitió a Milwaukee ampliar a ocho juegos su ventaja sobre Chicago en la clasificación, cuando les restan 17 compromisos. Además, el equipo también aseguró la serie particular de la temporada ante ellos, con balance de 7-4, un factor que podría resultar determinante si ambos equipos terminan peleando por la división hasta el final.

Números de Jackson Chourio en la temporada 2026 de la MLB