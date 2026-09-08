MLB: Rafael Devers ya es histórico en la bahía de San Francisco

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Rafael Devers es oficialmente el líder ofensivo de Gigantes de San Francisco. Le tomó solo año y medio convertirse en la cara de una franquicia que estaba urgida de calidad. El dominicano se adueña de la bahía con una marca que no se vía desde 2002 de Grandes Ligas.

Devers en la victoria 5-4 de Gigantes contra Cardenales de San Luis registró: 3 turnos, 1 anotada, 2 hits, 2 dobles, 1 impulsada, 2 boletos, 1 boleto intencional. Con esos números fue clave para la victoria, pero además, alcanzó una marca que no se veía desde hace 24 años.

Rafael con sus dos dobles alcanzó la marca de 36 dobles y 35 jonrones en la temporada 2026. Es el primer Gigante en alcanzar dicha marca desde que Jeff Kent en 2002 registrara 42 dobles y 37 cuadrangulares. El dominicano es oficialmente el dueño de la bahía de San Francisco.

Rafael Devers iguala racha ofensiva de la leyenda Ted Williams

Rafael Devers es el caballo de Gigantes de San Francisco desde que llegó al club. Aunque tanto equipo como rendimiento no empezaron del todo bien en 2026; el dominicano está alcanzando un cierre de temporada superlativo, igualando la racha ofensiva de un histórico de MLB.

Devers en la victoria 5-4 de Gigantes sobre Piratas de Pittsburgh registró: 3 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsadas, 2 boletos, 1 boleto intencional. Con esos números fue clave para la victoria, pero además, emuló un registró de una de las más grandes leyendas de Grandes Ligas.

Rafael es el segundo pelotero en la era moderan de Las Mayores en registrar: 1 HR y recibir múltiples bases pro bolas en 3 juegos consecutivos. El primero de todos fue Ted Williams (18-19 de julio de 1954) Un viejo conocido del dominicano, ya que es la máxima leyenda de Red Sox.

Números de Rafael Devers con Gigantes en 2026

El pelotero dominicano ya es una realidad en la organización de San Francisco. Lo próximo para el equipo es acompañarlo con un grupo de peloteros de gran nivel para que puedan alcanzar la postemporada en un corto periodo de tiempo.

Números de Devers en 2026:

- 145 juegos, 546 turnos, 86 anotadas, 153 hits, 36 dobles, 1 triple, 35 jonrones, 92 impulsadas, 68 boletos, 158 ponches, .260 PRO, .342 OBP, .522 SLG, .864 OPS