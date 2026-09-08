MLB: Pete Crow-Armstrong se aseguró el MVP de Liga Nacional

Pete Crow-Armstrong está demostrando con creces que es uno de los bateadores más letales de Grandes Ligas. Su explosividad ofensiva lo catapultó a las primeras planas de la prensa en la liga; pero si alcanza el 40-40 tendrá el premio MVP de Liga Nacional justo debajo de su brazo.
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Crow-Armstrong en la derrota 4-3 de Cachorros contra Cerveceros de Milwaukee registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsada, 2 bases robadas. Con esos números fue clave, pero insuficiente para la victoria; aunque se colocó en una gran posición para el 40-40.
Pete con su última actuación llegó a 41 HR y 35 BR, colocándose a solo 5 robos el mítico 40-40. Sería el séptimo jugador en inmortalizarse en la historia de la MLB con la marca; además de asegurarse el premio MVP de Liga Nacional 2026 por la pobre producción de Shohei Ohtani.
Shohei Ohtani no puede hacerle frente a Pete Crow-Armstrong por el MVP 2026
La temporada 2026 de Shohei Ohtani inició muy enfocado en lanzar con una gran nivel. Sin embargo, eso lo llevó a no tener la producción ofensiva de otras temporadas. Para este cierre de campaña ahora su enfoque es batear, pero en ese contexto le está costando encontrar ritmo.
En ese contexto, emergió un Pete Crow-Armstrong con un nivel superlativo a la ofensiva, pero también con una defensa élite. El pelotero de 24 años de Cachorros de Chicago ha tenido un año tan brutal, que lo que ha registrado hasta ahora, le dará el MVP de Liga Nacional 2026.
Una muestra de esto, es que desde el 18 de agosto, Crow-Armstrong tiene 4 jonrones más que Ohtani hits. Un dato demoledor que convierte al americano en el candidato ideal al título individual por encima del 'unicornio' de Las Mayores.
Números de Crow-Armstrong y Ohtani por el MVP 2026
- Pete: 558 turnos, 108 anotadas, 157 hits, 41 jonrones, 97 impulsadas, 35 bases robadas, .281 PRO, .376 OBP, .953 OPS
- Shohei: 502 turnos, 89 anotadas, 139 hits, 30 jonrones, 80 impulsadas, 11 bases robadas, .277 PRO, .380 OBP, .902 OPS