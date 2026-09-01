Una noche mágica en Wrigley Field: Chicago hace historia a punta de cuadrangulares

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Una verdadera exhibición de poder ofensivo se vivió este lunes en el mítico Wrigley Field. Los Cachorros de Chicago aplastaron 17-3 a los Cerveceros de Milwaukee en una jornada histórica donde la pelota no dejó de volar hacia las gradas.

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Con esta asombrosa demostración, los oseznos se convirtieron apenas en el quinto equipo en la historia de la MLB en despachar nueve cuadrangulares en un mismo encuentro.

Esta cifra les permitió igualar el récord histórico de más jonrones en un juego dentro de la Liga Nacional. Dicha marca estaba en poder exclusivo de los Rojos de Cincinnati desde el 4 de septiembre de 1999.

Además, Chicago se une a una élite que incluye a los Yankees de Nueva York, quienes lograron la hazaña dos veces el año pasado. El récord absoluto del béisbol pertenece a los Azulejos de Toronto con 10 vuelacercas en 1987.

Bregman y un mes inolvidable

Alex Bregman fue el encargado de sellar el noveno jonrón de la noche durante la octava entrada. El estacazo llegó ante los envíos de Andrew Vaughn, un jugador de posición que subió a la lomita por Milwaukee para intentar frenar la sangría.

Ese batazo representó el tercer cuadrangular del partido para Bregman, marcando un hito personal invaluable. Logró conectar tres vuelacercas en un mismo encuentro por segunda ocasión consecutiva en este mes de agosto.

El tres veces All-Star es apenas el séptimo pelotero en lograr esta proeza en un mismo mes. En la franquicia de Chicago, nadie conseguía múltiples juegos de tres jonrones en un año desde el dominicano Aramis Ramírez en 2004.

Un castigo implacable

La fiesta ofensiva de los Cachorros fue un esfuerzo colectivo que dejó sin respuestas al pitcheo rival. Tyrone Taylor, Nico Hoerner, Seiya Suzuki, Carson Kelly, Matt Shaw y Michael Conforto también la sacaron del parque en la contundente victoria.

El abridor de los Cerveceros, Kyle Harrison, se llevó la peor parte del implacable castigo. El lanzador permitió cinco de los cuadrangulares, tolerando nueve carreras y 10 imparables en apenas tres entradas y dos tercios de labor.

El relevo tampoco pudo contener a la inspirada toletería local. Vaughn recibió tres vuelacercas y siete rayitas en dos capítulos, mientras que DL Hall permitió el bambinazo solitario de Kelly en el séptimo inning.

El récord absoluto de la Liga Nacional

Esta victoria aplastante fue el broche de oro para un mes de agosto sencillamente espectacular. La ofensiva de los Cachorros demostró un dominio que quedará grabado para siempre en los libros de estadísticas de las Grandes Ligas.

Con el inmenso despliegue de poder del lunes, Chicago alcanzó la impresionante cifra de 62 cuadrangulares durante el mes. Este número establece un nuevo récord de más jonrones para un equipo de la Liga Nacional en un solo mes calendario.