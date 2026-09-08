MLB: ¿Qué comparte Ronald Acuña Jr, Alex Rodríguez y Barry Bonds?

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr es de los talentos más impresionantes que llegaron a Grandes Ligas. Si no fuera por sus lesiones tendría números más impresionantes de lo registrado. Una muestra es que comparte la mesa con Mike Trout, Alex Rodríguez y el mítico Barry Bonds.

Acuña Jr se ha caracterizado en las últimas temporadas por ser un pelotero de poder. Sus registros han sido superlativos cada vez que se encuentra en plenitud física. Sin embargo, pese a tener al menos dos campañas lesionados, igualó registros de tres peloteros élite a nivel ofensivo.

Ronald es junto a Mike Trout, Alex Rodríguez y Barry Bonds los únicos peloteros antes de cumplir 29 años con: 700+ carreras anotadas, 1.000+ hits, 500+ carreras impulsadas, 200+ jonrones y 200+ bases robadas en toda la historia de la MLB.

Ronald Acuña Jr apunta a ser estelar en la postemporada 2026

Ronald Acuña Jr tiene prácticamente su lugar asegurado en la próxima postemporada 2026. Bravos de Atlanta registra 85 victorias y 59 derrotas y es líder de la División Este de Liga Nacional. En ese contexto es cuestión de tiempo para ganarse su lugar matemáticamente.

El venezolano en estos momentos está calentando los motores para tener una postemporada ejemplar. Y va por muy buen camino con: .393 de promedio en sus últimos 7 juegos de 11 hits, 5 anotadas, 3 jonrones y 9 impulsadas. Literalmente está barriendo a los lanzadores rivales.

La misión del pelotero de La Sabana es llegar a la fiesta grande con un ritmo de competición óptimo. Para ser la luz ofensiva de un equipo que quiere volver a ser campeón de la Serie Mundial y tiene al venezolano como la piedra angular de ese proyecto ganador.

Números de Ronald Acuña Jr en 2026