¡Movida estratégica! Bravos de Atlanta toman importante decisión con Robert Suárez

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Movimiento estratégico de Atlanta Braves con Robert Suárez. El conjunto de Georgia pusieron al lanzador venezolano en la lista de lesionados de 60 días debido a la inflamación en su codo derecho, previo a la jornada de este martes 1 de septiembre en las Grandes Ligas.

La decisión responde principalmente a una maniobra para liberar espacio en el roster de 40 jugadores, aprovechando el tiempo que el relevista ya ha permanecido fuera de acción. La organización del joven circuito busca asegurar el banderín en la División Este de la Liga Nacional.

El movimiento se produce justo cuando los rosters activos de MLB se amplían de 26 a 28 jugadores, permitiendo a los Braves incorporar dos piezas adicionales para afrontar el tramo final de la temporada. De esta manera, Atlanta gana flexibilidad mientras el relevista continúa trabajando en su recuperación y prepara su regreso al montículo.

Robert Suárez podría regresar en la recta final de la temporada 2026

Suárez, quien ha estado fuera por la molestia en el codo, realizó una sesión de bullpen este lunes, una señal positiva dentro de su proceso de recuperación. Si mantiene una evolución favorable y no presenta nuevos inconvenientes, el venezolano podría estar en condiciones de regresar a la acción en las próximas semanas, lo que representaría un refuerzo importante para el bullpen de Atlanta en la recta final.

Además, estar en esta lista no significa necesariamente que el jugador deba permanecer exactamente 60 días a partir de este movimiento: la regla establece que no puede regresar antes de cumplir un total de 60 días en la lista de lesionados. Por ello, si el diestro ya acumuló tiempo previo en la lista, ese período cuenta y el reloj no comienza nuevamente desde cero.