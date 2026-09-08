MLB: Moisés Ballesteros despierta con el madero y recibe un fuerte respaldo de su manager

Suscríbete a nuestros canales

Moisés Ballesteros fue una de las pocas notas positivas de los Angelinos de Los Ángeles en su derrota 5 a 2 ante las Medias Rojas de Boston el pasado lunes, en una jornada que puede representar un punto de inflexión para el novato venezolano.

Suzuki destaca la evolución de Ballesteros

El oriundo de Los Teques terminó de 4-3 con un jonrón, un doble, una impulsada y una anotada, en la primera jornada de tres imparables de su carrera en las Grandes Ligas. Su cuadrangular, el segundo desde que llegó a los Angelinos y octavo de la temporada, llegó en el sexto inning ante Wyatt Olds.

Moisés Ballesteros también aportó con el guante como primera base, posición que ocupó por tercera ocasión en su carrera. Además, viene mostrando mejores números en septiembre, con promedio de .333, OBP de .364 y slugging de .667 en seis compromisos.

Su actuación no pasó desapercibida para el manager Kurt Suzuki, quien destacó principalmente la evolución que ha mostrado el venezolano en el plato: "Se ve mucho más cómodo en la caja de bateo. Está controlando mejor la zona de strike y cuando consigue su pitcheo, está haciendo daño. Entonces, veo bien dónde se encuentra".

El dirigente también resaltó el trabajo de Ballesteros junto a los coaches de bateo y valoró que ese esfuerzo esté comenzando a traducirse en mejores resultados.

Para los Angelinos, el cierre de temporada puede convertirse así en una oportunidad para que el venezolano recupere confianza y demuestre nuevamente el potencial ofensivo que lo convirtió en uno de los principales prospectos del beisbol.

Números de Moisés Ballesteros en la temporada 2026 de la MLB