Anthony Santander enciende la ilusión: Toronto ya prepara su vuelta a la MLB

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El regreso de Anthony Santander a los terrenos de juego está cada vez más cerca. El venezolano comenzará una nueva etapa en su recuperación luego de permanecer inactivo durante varios meses por una lesión que requirió cirugía.

Santander inicia su rehabilitación

El jardinero de los Azulejos de Toronto comenzará este miércoles una asignación de rehabilitación con los Buffalo Bisons, filial Triple-A del conjunto canadiense, según anunció el manager John Schneider.

Santander, quien fue operado del hombro izquierdo en febrero, iniciará esta etapa como bateador designado antes de volver progresivamente a desempeñarse en los jardines. El equipo espera que dispute varios encuentros para recuperar ritmo competitivo.

"Serán al menos unos cuantos juegos. Queremos ver cómo se siente, cómo está bateando la pelota", explicó Schneider.

El venezolano no juega desde mediados de octubre del año pasado, por lo que tendrá que atravesar un proceso similar al de unos Entrenamientos de Primavera antes de ser activado nuevamente por Toronto.

Una pieza de poder para Toronto

La recuperación de Anthony Santander representa una noticia importante para los Azulejos, que esperan volver a contar con el bateador ambidiestro que conectó 44 jonrones con los Orioles de Baltimore en 2024.

Su primera temporada con Toronto, sin embargo, estuvo marcada por las lesiones. Y es que en 2025 disputó apenas 54 encuentros, bateó para .175 y conectó seis cuadrangulares.

Ahora, el objetivo será recuperar su salud y ritmo ofensivo antes de pensar en un regreso definitivo a las Grandes Ligas. "Es notoriamente un poco lento para empezar también, así que queremos asegurarnos de que esté funcionando al nivel normal. Si puede ayudarnos, sería genial", cerró el manager.