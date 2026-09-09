MLB: Los Gigantes de San Francisco quedan eliminados y suman cinco años sin playoffs

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La crónica de una muerte anunciada finalmente se hizo realidad en la bahía. Tras una temporada 2026 llena de altibajos, decepciones y errores costosos, los Gigantes de San Francisco quedaron matemáticamente eliminados de la Postemporada de las Grandes Ligas. Esta dolorosa caída marca el quinto año consecutivo en que la histórica franquicia se queda fuera de los playoffs, una sequía que ya resulta insostenible para su afición.

Un derrumbe que quedará en la historia

El principio del fin llegó de la forma más cruel imaginable para los californianos. Días antes de oficializarse la eliminación, el equipo sufrió un colapso sin precedentes en la novena entrada durante un crucial enfrentamiento frente a los Rojos de Cincinnati.

Llegaron a ese último episodio con una cómoda ventaja de 9-3, pero el bullpen sencillamente implosionó. Tras permitir siete carreras sin respuesta, los Gigantes terminaron cayendo con un humillante marcador final de 10-9 que destrozó la moral del vestuario.

El impacto estadístico de este desastre es verdaderamente brutal en la MLB. Antes de ese fatídico encuentro, San Francisco ostentaba una inmaculada marca de 2.208 victorias y cero derrotas al llegar al noveno inning con ventaja de seis carreras o más.

Las matemáticas apagan la última esperanza

Ese golpe anímico fue letal, y una posterior caída frente a los Cardenales de San Luis terminó de apagar las luces en el Oracle Park. Las complejas fórmulas de desempate multi-equipo confirmaron lo que ya era un enorme temor en la liga.

Los números fueron implacables con la escuadra dirigida por el mánager Tony Vitello. Resultó matemáticamente imposible dar alcance a rivales directos en la feroz División Oeste de la Liga Nacional, como los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego.

La sombra de un récord centenario

El balance general del equipo es un reflejo fiel de su pobre desempeño: 60 victorias frente a 85 dolorosas derrotas. Con estos números, languidecen en el cuarto lugar de su división, a más de 25 juegos de distancia de sus eternos rivales, los Dodgers de Los Ángeles.

Ahora, el equipo se enfrenta a una amenaza aún más vergonzosa en este oscuro tramo final. El fantasma de las 100 derrotas sobrevuela a la franquicia, una marca nefasta y humillante que la organización solo ha sufrido una vez en su historia, allá por 1985.

Las verdaderas causas del naufragio

La temporada regular de San Francisco estuvo marcada por una alarmante falta de consistencia en todas sus líneas. El equipo jamás logró hilvanar una racha ganadora sólida que los mantuviera como verdaderos contendientes en el viejo circuito.

Los constantes apagones ofensivos y una rotación abridora incapaz de frenar el daño fueron la norma durante todo el año. A esto se sumó un relevo que explotó sistemáticamente en los momentos de mayor apremio, sellando así un fracaso rotundo.