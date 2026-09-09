MLB: La artillería pesada lista para volver a los Dodgers

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Los Dodgers de Los Ángeles comienzan a recuperar piezas fundamentales en su cuerpo de pitcheo justo cuando la fase regular entra en su etapa decisiva. El diestro japonés Roki Sasaki y el relevista puerto riqueño Edwin Díaz muestran avances importantes en sus respectivos procesos de recuperación y podrían volver al roster activo en los próximos días.

Sasaki supera la molestia en el dedo y apunta a la próxima semana

El lanzador abridor Roki Sasaki está cerca de recibir el alta médica tras ingresar a la lista de lesionados hace aproximadamente dos semanas. La causa de su baja fue una ampolla en el dedo medio de su mano derecha, una condición que afectó su agarre y control en sus últimas aperturas.

Según los últimos reportes del equipo, la lesión en la piel ha sanado lo suficiente para permitirle lanzar sin restricciones. El cuerpo técnico planifica que Sasaki tome la pelota durante las últimas dos semanas del calendario regular, lo que servirá para evaluar su ritmo competitivo de cara a la postemporada.

Edwin Díaz realiza pruebas finales en TripleA antes de su activación

Por su parte, el relevista Edwin Díaz podría ser reactivado este mismo fin de semana. El derecho de 32 años se encuentra apartado de la actividad desde finales de agosto debido a una inflamación en el cuello.

Como paso previo a su regreso a las Grandes Ligas, Díaz tiene programado realizar presentaciones en días consecutivos con la sucursal Triple A en Oklahoma City durante esta semana. Estas apariciones permitirán comprobar la respuesta física de su cuello ante la carga de trabajo habitual de un lanzador de relevo.

Manejo de expectativas en el cuerpo de relevistas de Los Ángeles

A pesar del inminente retorno de Díaz, es poco probable que el mánager lo utilice de inmediato en situaciones de peligro. La directiva prefiere reincorporarlo de manera gradual para evitar recaídas y asegurar que recupere su efectividad de forma progresiva.

La adición de ambos serpentineros ofrece un alivio oportuno para la rotación y el bullpen de los Dodgers, alineación que busca consolidar su posición antes del inicio de los playoffs.