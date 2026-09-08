MLB: Este es el récord de los Yankees con Aaron Judge en lineup 2026

Suscríbete a nuestros canales

El capitán y jardinero de los New York Yankees, Aaron Judge, fue activado este martes 8 de septiembre del roster de lesionados de 60 días y volverá a estar disponible para el comienzo de la serie contra los Rockies de Colorado en el Yankee Stadium y, como es de esperarse, será uno de los temas más mencionados en las próximas horas.

La vuelta del “Juez” representa una noticia importante para los Yankees en la recta final de la temporada regular y no es para menos. El jugador de 34 años permanecía fuera de acción desde el pasado 2 de junio, cuando ingresó a la lista de lesionados debido a una fractura por estrés en la costilla derecha.

Aaron Judge – Yankees - MLB

Antes de sufrir esta lesión, los “Bombarderos” habían construido un registro positivo cuando Aaron Judge aparecía en su alineación durante la campaña 2026 de MLB. En los 59 encuentros en los que el capitán estuvo disponible, Nueva York consiguió 36 victorias y apenas 23 derrotas.

La cifra deja un dato interesante sobre el impacto que tiene el número 99 dentro del equipo. El balance representa un porcentaje de victorias de 61%, una marca que el conjunto neoyorquino intentará mantener ahora que su principal figura ofensiva vuelve a estar disponible para el tramo decisivo del calendario.

Para los Yankees, sin embargo, contar nuevamente con Judge supone recuperar una pieza fundamental justo cuando cada partido comienza a tener mayor importancia. La temporada regular se acerca a su etapa definitiva y Nueva York necesita sumar victorias para afrontar con mayores garantías la pelea por los playoffs.

Finalmente, el dato de 36-23 con Aaron Judge en el lineup sirve como carta de presentación para su regreso. Ahora, el desafío será trasladar ese buen rendimiento colectivo a los últimos partidos de 2026 y demostrar nuevamente cuánto cambia el panorama de los Yankees cuando su capitán está sobre el terreno.