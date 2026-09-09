MLB: Así le fue a Aaron Judge en su regreso de la lista de lesionados

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La espera terminó en el Bronx. Después de 100 días en la lista de lesionados por una fractura por estrés en una costilla del lado derecho, Aaron Judge regresó a la alineación titular de los Yankees de Nueva York. El manager Aaron Boone colocó nuevamente al jardinero en el tercer puesto del orden al bate para el inicio de la serie contra los Rockies de Colorado, devolviendo al equipo la presencia de su jugador insignia en el tramo final de la temporada.

La vuelta de Judge no requirió de una asignación previa en las ligas menores. Ante la urgencia del calendario de septiembre y la lucha por el banderín de la División Este de la Liga Americana, el capitán y el cuerpo técnico acordaron utilizar los juegos ante Colorado como un proceso de adaptación gradual.

Un retorno sin hits pero con impacto en el vestuario

En su primer juego de vuelta, Judge se fue de 3-0 con dos ponches y actuó durante seis entradas en el jardín derecho. En su primer turno al bate en el primer inning, ante el abridor Gabriel Hughes, se ponchó tirándole a una recta de 93 mph. Posteriormente, en la cuarta entrada, conectó un elevado al jardín central con una velocidad de salida de 95.1 mph, y cerró su actuación a la ofensiva con un ponche cantado en la sexta entrada.

A pesar de no registrar imparables, el retorno de Judge fortalece la estructura ofensiva de los Yankees, rompiendo la secuencia de bateadores zurdos al ubicarse entre Cody Bellinger y Luis García Jr. En el plano defensivo, completó seis episodios sin contratiempos físicos, mostrando movilidad en el prado derecho ante las conexiones del rival.

Ajustes y plan de juego para septiembre

El cuerpo médico del equipo, encabezado por el preparador físico Brett McCabe, confirmó que Judge se mantuvo asintomático durante las semanas previas a su reactivación. Antes de recibir el alta definitiva, el jardinero realizó sesiones intensivas de bateo en vivo y simulaciones defensivas en el Yankee Stadium para comprobar la respuesta de la zona afectada.

Boone explicó que el jugador tendrá restricciones de minutos y días de descanso programados durante sus primeras apariciones. La intención del manager es balancear el deseo del pelotero de estar en el campo con la necesidad de evitar recaídas en la fase decisiva de la campaña.

El impulso final de Nueva York rumbo a la postemporada

Los Yankees llegaron a esta serie con un registro de 81-62, situados a cuatro juegos de los Rays de Tampa Bay (85-58) en la disputa por el liderato divisional. La victoria por 5-3 ante los Rockies en el juego del reingreso de Judge coincidió además con un hito: la franquicia aseguró su temporada número 34 consecutiva con récord ganador, una racha que se mantiene ininterrumpida desde 1992.