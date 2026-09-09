MLB: Un Brayan Rocchio inspirado asume este liderato en Cleveland

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Los Guardianes de Cleveland se apoyaron nuevamente en el bate de Brayan Rocchio para salir airosos en la jornada de este martes, ya que derrotaron por 9 a 5 a los Orioles de Baltimore para sumar su cuarto triunfo de los últimos seis encuentros.

Para esta ocasión, el infielder venezolano ligó de 4-2 con dos carreras impulsadas, sumando así su juego multi-hit número 29 de la temporada.

Rocchio, el bate que más produce en Cleveland

El aporte de Rocchio llegó en la parte alta del séptimo capítulo. Y es que con las bases llenas pegó un sencillo al jardín central para remolcar a dos compañeros, lo que le permitió dejar cifras definitivas en el Oriole Park.

Gracias a ese batazo productor, el caraqueño ahora pasó a liderar al conjunto de Cleveland en el apartado de carreras impulsadas con 62, superando por dos a Chase DeLauter (60). Asimismo, cabe agregar que es segundo en cuadrangulares y tercero en imparables.

La temporada 2026 para Brayan Rocchio está siendo la mejor de su carrera en la MLB -por los momentos-, al punto de contar con nuevos topes personales en prácticamente todos los departamentos de bateo.

Números de Brayan Rocchio en la temporada 2026 de la MLB