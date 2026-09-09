MLB: Aaron Judge y la confesión que afecta a Yankees

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Aaron Judge es el capitán de Yankees de Nueva York por desempeño y por liderazgo nato. La lesiones para él terminan siendo una piedra en el camino de una organización que depende de sus batazos. En ese contexto, tuvo una confesión que deja mal parado a la gerencia del equipo.

Judge resalto en su regreso que pudo regresar mucho antes a jugar, pero se lo negaron: "Quería volver hace un par de meses, pero no soy entrenador, así que tengo que marcar todas las casillas que ellos tengan". Seguramente podía batear, pero no estaba al 100% y eso lo dejó fuera del equipo.

La organización de una u otra manera entendía que podía asegurar la postemporada sin su máxima referencia. Ahora que estamos cerca de los juegos de octubre, el capitán de Yankees tendrá que ponerse a ritmo para ayudar con el objetivo principal de la temporada... la Serie Mundial.

Aaron Judge con ritmo para la postemporada

Aaron Judge solo ha jugado hasta ahora 60 juegos en la temporada regular 2026. Literalmente se perdió la mitad de la temporada por una lesión por estrés en la costilla del lado derecho. El único punto positivo de estar 99 días fuera del terreno de juego es que llegará descansado a postemporada.

La idea de Yankees de Nueva York es que su capitán y máxima figura encuentre el ritmo de competición lo más pronto posible; se caliente con su ofensiva para que pueda llegar a los juegos de octubre con el mejor nivel posible. Será vital y necesario para las victorias.

Judge en la postemporada 2025 bateó para .500 en 7 juegos contra Red Sox y Azulejos de Toronto: 5 anotadas, 13 hits, 2 dobles, 1 jonrón y 7 impulsadas. Esa producción es lo que se espera de él en este 2026, un jugador descansado, con hambre de triunfo y de batear será peligroso para los rivales.