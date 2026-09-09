De villano a héroe: Luis Lara se sacude mala racha con batazo de oro contra Chicago Cubs

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Luis Lara tuvo una noche complicada durante buena parte del encuentro, al punto de que su propio manager calificó de “miserables” sus primeros cuatro turnos al bate, tomando en cuenta que había fallado en sus primeros cuatro turnos de la noche, incluyendo par de ponches.

Sin embargo, todo quedó en el olvido cuando apareció en el momento más importante para convertirse en el héroe de la remontada ante los Chicago Cubs, dándole la victoria 90 a su equipo que se sigue afianzando con el mejor registro en la presente temporada de las Grandes Ligas.

Desde el American Family Field, Lara conectó un sencillo de oro en la décima entrada que le dio a Milwaukee una victoria por 4-3 sobre uno de sus grandes rivales. La jugada llegó después de que Jackson Chourio empatara el partido en el noveno inning con un jonrón de dos carreras y Garrett Mitchell realizara una espectacular doble matanza con un potente lanzamiento desde el jardín central hacia la tercera base.

Luis Lara extiende mejor récord de Milwaukee en MLB

Con Brice Turang en segunda, William Contreras recibió una base por bolas intencional y Sal Frelick entró como bateador emergente para llenar las bases. En ese escenario, Lara encontró una curva baja del relevista Caleb Thielbar y la conectó hacia el césped del jardín exterior, dentro de la línea de tercera base. El batazo permitió que Turang anotara la carrera de la victoria y desató la celebración de los Brewers.

La actuación fue todavía más especial después de que Lara hubiera realizado una espectacular atrapada para robarse un jonrón apenas un día antes. Chourio destacó que el novato ha realizado varias jugadas importantes que han ayudado al equipo a ganar y se mostró orgulloso por su gran batazo. Para el patrullero criollo, en cambio, todo ocurrió a una velocidad vertiginosa: los gritos de los aficionados, las luces y la multitud que se formó a su alrededor terminaron convirtiéndose en un recuerdo borroso de una noche inolvidable.