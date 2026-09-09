MLB: Freddy Peralta muestra su mejor versión de la temporada 2026

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Freddy Peralta es uno de los lanzadores con más talento de Grandes Ligas. El dominicano tuvo un pésimo inicio con Mets y no lo mejoró en su llegada a Rays de Tampa Bay. Sin embargo, en este cierre de campaña regular está mostrando su versión más letal en el montículo de 2026.

Peralta en la victoria 7-1 de Rays sobre Bravos de Atlanta registró: 6.0 entradas, 5 hits, 1 carrera limpia, 1 boleto, 2 ponches. Aunque no fue una actuación superlativa, si logró limitar el daño a una carrera limpia en una apertura de calidad, siendo la tercera consecutiva con el uniforme de Tampa.

De hecho, Freddy registra en sus últimas tres aperturas: 18.0 entradas, 10 hits, 2 carreras limpias, 1 jonrón, 1 boleto y 13 ponches. Son las tres aperturas más sólidas de lo que va del 2026, llegando justo en el momento adecuado, al cierre de la campaña regular y cerca de postemporada.

Freddy Peralta: ¿Qué puede aportar a Rays de Tampa Bay en postemporada 2026?

Freddy Peralta cuenta con experiencia comprobada en postemporada. Ha tenido 9 juegos entre aperturas y relevos con Cerveceros de Milwaukee a lo largo de su carrera. El punto negativo es que tiene marca de 1-3 con 4.32 de efectividad y 16 carreras permitidas en 33 entradas.

Ahora bien, si el dominicano continua con su buen estado de forma, será una pieza importante para la postemporada. El equipo batea de manera sólida y oportuna, si Peralta puede ofrecer al menos 4 entradas de calidad el relevo podrá hacer el resto del trabajo y asegurar la victoria.

Freddy llegó a Rays para aplicar lo que hizo durante su carrera con Milwaukee: ser decisivo en los resultados desde el montículo. Ahora bien, con Cerveceros nunca tuvo esa ofensiva superlativa que tiene en Tampa, porque lo que estará bien acompañado para los juegos de octubre.

Números de Freddy Peralta en 2026

Freddy Peralta ha tenido una temporada muy irregular que se ha recuperado en este cierre de campaña. Le deben quedar al menos una o dos aperturas más antes de tomar un descanso para preparar la postemporada. El dominicano se está ganando una agencia libre 2027 movida.

Números de Peralta en 2026:

- 29 aperturas, 8-11, 4.82 ERA, 153.0 entradas, 153 hits, 82 carreras limpias, 23 jonrones, 55 boletos, 142 ponches, 1.36 WHIP