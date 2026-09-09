MLB: Jackson Chourio conecta dramático cuadrangular para comandar la remontada de los Brewers

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Los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee le regalaron un gran duelo de pelota digno de postemporada a la afición en el American Family Field y nuevamente la presencia venezolana se hizo presente con un dramático vuelacercas del encendido Jackson Chourio.

Los locales terminaron dejando en el terreno a sus rivales de división en un choque tan parejo que ambas novenas sumaron una rayita en el primer tramo y ninguna anotó más hasta el último episodio, que los obligó a llegar a extrainning, donde quienes sacaron provecho fueron justamente los de Milwaukee.

Jackson Chourio conecta dramático bambinazo

"Show-rio" fue a la caja de bateo consciente de que era la última esperanza de su organización, debido a que se jugaba la última entrada, su equipo perdía 3-1, había un corredor en la inicial y un par de outs en la pizarra.

En cuenta de 0-1, Jacob Webb le dejó un cambio vendido al derecho de 22 años, quien no se lo perdonó y depositó la pelota de línea por todo el jardín izquierdo, empatando el compromiso de manera dramática en el último inning. Lo demás es historia.

¿Llegará Jackson Chourio a otra campaña de 20-20?

Con esta conexión de cuatro esquinas, el jardinero venezolano llegó a 22 cuadrangulares en este 2026, estableciendo una marca personal en ese apartado. No obstante, en este momento su misión es también alcanzar las 20 estafadas, para sumar su tercer año en fila con 20 o más bambinazos y 20 o más bases robadas, siendo esta su tercera zafra en la MLB.

Actualmente, el zuliano ha llegado con éxito en 16 ocasiones cuando sale a la conquista de la siguiente almohadilla.