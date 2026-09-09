MLB: Willson Contreras da un paso clave para volver con las Medias Rojas de Boston

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Willson Contreras continúa avanzando en su recuperación luego de ser colocado en la lista de lesionados, el pasado 31 de agosto, por molestias en el tendón de la corva. Y es que el primera base de las Medias Rojas de Boston ya comenzó a incrementar su carga de trabajo.

Contreras y una posible prueba en Ligas Menores

Durante este martes, el venezolano realizó práctica de bateo y rodados, además de completar por primera vez desde su ingreso a la lista de lesionados la rutina habitual de pre-juego.

Willson Contreras es elegible para ser activado este jueves, aunque el conjunto de Boston todavía evalúa si será conveniente que tome algunos turnos en Ligas Menores antes de regresar al equipo grande.

"Si él quiere hacer eso, vamos a hacer eso por él. Ya lo conversamos un poco, pero todavía no está confirmado. Creo que hay un poco de deseo de querer jugar un poco, pero todavía no es nada definitivo. No me opongo si él cambia su opinión con el paso de los días y el trabajo que viene haciendo", señaló el manager interino, Chad Tracy. a los medios de prensa.

Recordemos que el porteño comenzó a sentir molestias en el tendón de la corva durante una serie contra las Medias Blancas de Chicago a principios de agosto, pero logró mantenerse en acción durante varias semanas antes de finalmente ingresar a la lista de lesionados de 10 días.

Ahora, con su regreso cada vez más cerca, Boston deberá decidir si Willson Contreras necesita una breve asignación de rehabilitación o si, por el contrario, está listo para reincorporarse directamente al roster de Grandes Ligas.

Números de Willson Contreras en la temporada 2026 de la MLB