MLB: Yoendrys Gómez continúa impecable y cuenta con unos números bárbaros como cerrador

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Hay que sumarle un nuevo rescate a Yoendrys Gómez, quien ha sabido aprovechar al máximo su nuevo rol con los Mellizos de Minnesota durante esta temporada 2026. Y es que gracias a su magistral brazo logró ponerle candado a la victoria de su equipo por 3 a 2 ante los Tigres de Detroit en la jornada de este martes.

Yoendrys es sinónimo de perfección

El oriundo de Nirgua redondeó un relevo impecable cuando subió al montículo en la novena entrada. Allí ponchó a Riley Greene y dominó sin problemas a Eduardo Valencia y a Ben Malgeri, dejando sin hits al conjunto de local por cuarto inning seguido.

De esta manera se adjudicó su salvado número 22 de la temporada, y el 21 con Minnesota, todos con una eficacia del 100%. De hecho, hay que resaltar que solo él y Josh Hader han cumplido a la perfección en cada oportunidad de salvamento hasta ahora.

Para dimensionar la hazaña de Yoendrys Gómez y el excelente momento que vive en la MLB, debemos mencionar que durante esos 22 juegos salvados apenas ha tolerado cinco anotaciones en 21.1 capítulos con 19 ponches.

Si bien su rol como cerrador apenas comienza, vale agregar que ya se sitúa en el puesto 16 entre los lanzadores venezolanos con más salvados en la MLB, con 23. Sus próximos objetivos serían Juan Carlos Gutiérrez (24) y Daniel Palencia (26).

Números de Yoendrys Gómez en la temporada 2026 de la MLB