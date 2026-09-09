MLB: Jackson Chourio y Luis Lara, la dupla criolla que ilusiona a Milwaukee

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Los Cerveceros de Milwaukee son el mejor equipo de las Grandes Ligas en este momento, y en este tremendo éxito que han tenido en la ronda regular, una dupla de criollos se ha encargado de maravillar a la organización con sus actuaciones en los jardines: Jackson Chourio y Luis Lara.

A pesar de la juventud que ambos poseen (nacieron en el 2004), no han tenido ningún problema para influir de manera positiva dentro del equipo dirigido por Pat Murphy, tanto con el guante como desde la caja de bateo, en donde fueron sumamente importantes en el tremendo triunfo que consiguieron este martes 8 de septiembre ante los Cachorros de Chicago.

Chourio-Lara, pareja de lujo

En el duelo entre Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago de este martes 8 de septiembre, Jackson Chourio alineó como primer bate y jardinero izquierdo de los Cerveceros, mientras que Luis Lara estuvo como quinto en el lineup y jardinero derecho.

Con el juego 3-1 en favor de Chicago en la parte baja del noveno inning, y con dos outs en la pizarra, Chourio dio el primer golpe criollo de la noche, con un cuadrangular de dos carreras para igualar el juego de manera dramática y épica.

Pero un solo protagonista venezolano no era suficiente. En la baja del inning 10 fue el turno de Lara, quien sonó un sencillo hacia el jardín izquierdo con las bases llenas, para dejar en el terreno a Chicago y darle un triunfo de película a los Cerveceros en casa.

Después de esta jornada increíble, Jackson Chourio batea para .286 de promedio y .827 de OPS, con 22 cuadrangulares (nuevo tope personal) y 63 carreras remolcadas. Por su parte, Luis Lara tiene average de .260 en sus primeros 50 juegos en MLB, en donde ha sido también una aparición fantástica a la defensiva, con seis carreras salvadas y par de outs por encima del promedio. Una dupla que da de qué hablar en los jardines.