MLB: Ronald Acuña Jr. sale al rescate en medio de la crisis ofensiva de Atlanta Braves

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Ronald Acuña Jr. está mostrando su mejor versión con el madero justo en la recta final de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Pese a que los Bravos de Atlanta han gobernado de principio la División Este de la Liga Nacional, el equipo necesita de un buen remate para consagrarse con el título divisional y vencer a Philadelphia Phillies, que ha principio de campaña era el gran candidato a quedarse con la cúspide.

En cuanto a actuaciones individuales con el bate, Matt Olson salió del partido del 7 de agosto con un OPS de .900, pero desde entonces su producción ofensiva ha sufrido un fuerte retroceso. En los 29 encuentros posteriores, el inicialista ha bateado apenas .170, con un OPS de .538, el más bajo del equipo durante ese período, además de registrar una elevada tasa de ponches del 30.8 %, de acuerdo con Mark Bowman.

El mal momento ofensivo también ha afectado a otros jugadores, con Ozzie Albies (.583) y Mauricio Dubón (.589) registrando OPS inferiores a .600 en esta etapa. Pese a los bajones de buena parte de sus figuras, la tropa de Walt Weiss mantiene una diferencia de cuatro partido de ventaja de su más cercano perseguidor a solo semanas de culminar la ronda regular.

Ronald Acuña Jr. se monta el equipo en los hombros

Dentro de un panorama complicado, Ronald Acuña Jr. (.775) y Michael Harris II (.760) han sido los principales referentes ofensivos, aunque sus números también reflejan las dificultades que atraviesa el equipo en este tramo de la temporada.

En el caso del venezolano, registra un elevado promedio al bate de .351, tres cuadrangulares, 10 remolques, nueve anotadas, 20 imparables, .415 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .561 en los últimos 15 juegos, que dejan en evidencia que es la principal cara ofensiva de los Bravos en las más recientes presentaciones.