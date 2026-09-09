MLB: William Contreras a un batazo de entrar en la historia con su hermano Willson

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William Contreras tiene una cita con la historia de las Grandes Ligas en este último mes de temporada regular. El receptor venezolano está a solo un jonrón de alcanzar los 100 cuadrangulares de por vida en Grandes Ligas, una cifra que podría tener un significado todavía mayor por tratarse de un logro que compartiría con su hermano mayor e inicialista, Willson Contreras.

Si William consigue ese batazo durante alguno de los juegos que le restan en el calendario, ambos pasarían a formar parte de un selecto grupo de hermanos que han conectado al menos 100 jonrones cada uno en la historia de MLB. Sería un nuevo capítulo para una familia que ha dejado su huella en el beisbol profesional y especialmente en su país, Venezuela.

William y Willson Contreras, a un jonrón de la historia

Hasta ahora, nueve parejas de hermanos han conseguido la hazaña. La lista está encabezada por Justin y B.J. Upton, quienes sumaron 325 y 164 cuadrangulares, respectivamente. También aparecen Kyle y Corey Seager, con 242 y 237 jonrones, este último todavía activo con los Rangers de Texas.

El grupo incluye además a J.D. Drew y Stephen Drew, Ken y Clete Boyer, Aaron y Bret Boone, Joe y Vince DiMaggio, Bob e Irish Meusel, Roberto y Sandy Alomar Jr., y los puertorriqueños Bengie y Yadier Molina.

Precisamente, el caso de los Molina representa uno de los antecedentes más cercanos para los Contreras. Bengie terminó su carrera con 144 cuadrangulares, mientras que Yadier acumuló 176, consolidando una de las duplas de hermanos más reconocidas de la pelota boricua en las Mayores.

Ahora, el receptor de los Milwaukee Brewers tiene la oportunidad de escribir su propio nombre junto al de Willson en ese listado. Sus 99 cuadrangulares reflejan una carrera ofensiva que ha ido tomando fuerza desde su llegada a la Gran Carpa, mientras que su hermano ya superó ampliamente la barrera de los 100 vuelacercas, 190 para ser específicos hasta la fecha.

El momento no es menor. Llegar al centenar de jonrones siempre representa una cifra especial para cualquier bateador, pero hacerlo mientras se comparte una marca histórica con un hermano convierte el próximo cuadrangular de William en un batazo con un valor mucho más simbólico para él y sus familiares.

Finalmente, para los aficionados venezolanos, solo queda esperar que llegue este esperado bambinazo, con el fin de que la familia Contreras tenga oficialmente un lugar entre las grandes duplas de hermanos de la historia de MLB.