LVBP: Grandeliga venezolano está a la espera del llamado del Magallanes

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Mientras la temporada de la MLB entra en su recta final de ronda regular, la 2026-2027 de la LVBP se acerca cada vez más para alegría de los fanáticos. En el caso de los Navegantes del Magallanes, el nombre de un grandeliga venezolano ha surgido como otra posible opción para buscar el bicampeonato, aunque eso aún se encuentra en "veremos".

Sin contactos desde Magallanes

La figura en cuestión es Oswald Peraza, quien durante la jornada de este miércoles habló sobre una posible participación en el torneo invernal venezolano con los filibusteros.

"No lo sé todavía. Vamos a esperar cómo termino la temporada aquí en las Grandes Ligas. Lo importante es que finalice con salud, y luego veremos", señaló en una entrevista con el periodista Marcos Grunfeld.

Vale recordar que el larense llegó a la Nave en 2024 mediante un cambio que involucró hasta seis jugadores. El detalle es que sigue sin estrenarse con el uniforme del Magallanes, mientras que no ve acción en la LVBP desde la 2023-2024 con los Leones del Caracas.

"Todavía no lo sé. Vamos a esperar que empiece la temporada allá", respondió cuando le preguntaron sobre algún contacto con la gerencia de la organización de cara a la venidera campaña.

Números de Oswald Peraza en la temporada 2026 de la MLB