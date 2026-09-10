LVBP: Tiburones de La Guaira contará con cuatro estelares piezas desde temprano

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La preparación de los Tiburones de La Guaira de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no se detiene. El equipo escualo quiere recuperarse luego de dos años seguidos sin ir a postemporada, y para cambiar su suerte esperan contar con varios de sus mejores jugadores.

En declaraciones recogidas por el equipo de prensa de los litoralenses, el agente Wilfredo Polidor habló sobre cuatro toleteros representados por él que pertenecen a Tiburones, y que estarán viendo acción con el equipo desde bien temprano, para darle fuerza al equipo en la ofensiva y en el bullpen.

Cuatro piezas de nivel para La Guaira

El primer jugador confirmado por Wilfredo Polidor fue el infielder Máximo Acosta, quien fue uno de los puntos positivos de la pasada zafra con los escualos, al dejar .317 de average y .885 de OPS en 26 compromisos disputados. Acosta estará con el equipo desde la primera semana de acción.

Jadher Areinamo, una de las estrellas de La Guaira en la 25/26, también jugará con los Tiburones, pero desde el mes de noviembre, para buscar replicar la línea ofensiva de .364/.420/.692/1.112, con 13 cuadrangulares y 44 impulsadas, números que lo hicieron ganar el Novato del Año de manera casi unánime.

Además, Polidor también confirmó que el relevista grandesligas Bradgley Rodríguez estará desde noviembre, para regresar a la LVBP por primera vez desde la 2023/24; mientras que el también "bigleaguer" Jorge Barrosa debería hacer su estreno en la Liga en el mes de octubre.