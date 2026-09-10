MLB: ¿Ronald Acuña Jr. irá a la agencia libre en 2027?

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. es, sin duda alguna, la cara de los Bravos de Atlanta durante los últimos años, especialmente desde que Freddie Freeman se fue a los Dodgers de Los Ángeles en 2022. Sin embargo, el futuro del venezolano dentro de la organización es una incógnita en este momento.

2026 representa el último de los ocho años garantizados firmados por el jardinero de los Bravos en el año 2019. Sin embargo, Atlanta todavía tiene control sobre su futuro, debido a que el contrato contempla dos campañas (2027 y 2028) en las que el equipo puede elegir extender el vínculo con el estelar jardinero venezolano.

De ejercer la primera opción, Atlanta aseguraría a Ronald Acuña Jr. para el próximo año con un salario de 17 millones de dólares, lo que parece, a priori, un excelente negocio. Sin embargo, ante los problemas que ha tenido con las lesiones, y ante las intenciones que tiene el criollo de firmar un contrato multianual, surge una duda interesante: ¿Seguirá Acuña Jr. con los Bravos en 2027?

¿Ejercerá Atlanta su opción sobre Acuña Jr.?

Si tenemos en cuenta que Ronald Acuña Jr. es la cara más importante de los Bravos de Atlanta, la respuesta más lógica a la interrogante es que, en efecto, la organización ejercerá la opción que les permitirá extender por un año más el vínculo con el toletero venezolano.

Sin embargo, no se puede pasar por debajo de la mesa el hecho de que "El Abusador" ha sufrido problemas serios con sus lesiones, lo que le ha quitado tiempo de juego, y además, ha dejado secuelas negativas en su rendimiento dentro del diamante durante los pasajes en los que ha estado sano.

Eso sí, hay que tener en cuenta que Ronald Acuña Jr. parece estar dando señales importantes de recuperación. Si bien batea para average de .253 y OPS de .788 en todo el año, durante los últimos 15 juegos muestra promedio de .368 y OPS de 1.027, con tres cuadrangulares y 10 impulsadas. Sin duda, vale la pena seguir confiando en su enorme talento.