MLB: Jonathan Aranda e Isaac Paredes hacen historia para México

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Jonathan Aranda e Isaac Paredes son de los grandes protagonistas de la temporada 2026 en MLB. Ambos han logrado afianzar su juego con Rays de Tampa Bay y Astros de Houston por su rendimiento ofensivo. De hecho, emularon a otra dupla de mexicanos élite en Grandes Ligas.

Aranda y Paredes son la tercera dupla de peloteros nacidos en México que alcanzaron 80+ carreras impulsadas en la historia de Las Mayores. La temporada de Isaac y sus 82 CI fueron determinantes para Astros; al igual que las 86 CI de Jonathan para ser líderes divisionales

Durante la temporada 2004 Vinny Castilla (131 CI) y Erubiel Durazo (88 CI) registraron esta marca para nacidos en México. Seguidamente en 2023 Isaac Paredes (98 CI) y Joey Meneses (89 CI) se unieron el selecto grupo de peloteros con una marca que crecerá en el futuro.

Isaac Paredes y Jonathan Aranda estarán en postemporada 2026

Isaac Paredes y Jonathan Aranda se consolidan como piezas fundamentales para Astros de Houston y Rays de Tampa Bay, respectivamente. Ambos bateadores impulsaron a sus respectivas organizaciones a dominar sus divisiones con absoluta autoridad.

Tienen el boleto a postemporada ganado con mucha ventaja con respecto a sus rivales. Algo que lograron gracias a una regularidad que les caracteriza en ambos lados del terreno de juego: bateando de manera sólida y constante y haciendo el trabajo defensivo clave para ganar.

A pesar de la clasificación lograda con relativa comodidad, el verdadero desafío para las estrellas mexicanas arranca ahora. Su misión principal consistirá en mantener ese mismo impacto ofensivo durante los cruciales juegos de octubre para triunfar con la Serie Mundial.

Números de Paredes y Aranda en 2026