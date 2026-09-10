MLB: ¿MVP garantizado? Pete Crow-Armstrong se une a Barry Bonds y Aaron Judge en WAR

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Desde el año 2000, alcanzar 10.0 WAR o más en una temporada de Grandes Ligas se ha convertido en una hazaña extraordinariamente poco común. Utilizando el bWAR de Baseball-Reference, solo se habían registrado 13 temporadas de este nivel entre 2000 y 2024, una muestra que deja claro la magnitud de la proeza.

Baseball-Reference considera que una temporada de ocho de WAR ya suele ser suficiente para competir por un premio MVP, por lo que superar los 10 representa un nivel de dominio todavía más excepcional. En la presente temporada de MLB, Pete Crow-Armstrong se convirtió en el primero en conseguir doble dígito en este apartado, por lo que afianza su candidato al Jugador Más Valioso en la Liga Nacional.

Peloteros con 10 o más de WAR desde el 2000

Barry Bonds — 11.8 WAR, 2001

Barry Bonds — 11.7 WAR, 2002

Pedro Martínez — 11.7 WAR, 2000

Aaron Judge — 10.9 WAR, 2024

Aaron Judge — 10.8 WAR, 2022

Mookie Betts — 10.7 WAR, 2018

Barry Bonds — 10.6 WAR, 2004

Randy Johnson — 10.5 WAR, 2002

Mike Trout — 10.5 WAR, 2012

Zack Greinke — 10.4 WAR, 2009

Alex Rodríguez — 10.4 WAR, 2000

Mike Trout — 10.4 WAR, 2016

Sammy Sosa — 10.2 WAR, 2001

El listado está encabezado por Barry Bonds, quien alcanzó 10 WAR o más en tres ocasiones durante la primera mitad de los 2000. Su temporada de 2001 aparece con 11.8 WAR, seguida por 11.7 en 2002 y 10.6 en 2004. También sobresalen Pedro Martínez (11.7 en 2000), Randy Johnson (10.5 en 2002), Alex Rodríguez (10.4 en 2000), Zack Greinke (10.4 en 2009) y Sammy Sosa (10.2 en 2001).

En años más recientes, Mike Trout logró entrar dos veces al selecto grupo, con 10.5 WAR en 2012 y 10.4 en 2016, mientras que Mookie Betts alcanzó 10.7 en 2018. Pero el nombre que volvió a poner esta cifra en el centro de la conversación fue Aaron Judge, quien registró 10.8 WAR en 2022 y elevó todavía más la vara con 10.9 WAR en 2024.

Lo verdaderamente llamativo es que 10 WAR no es simplemente una temporada de MVP: es una temporada histórica. Desde 2000, el promedio ha sido apenas una campaña de este calibre cada dos años, y varios de los mejores jugadores de su generación ni siquiera han conseguido cruzar esa barrera. Por eso, cuando un pelotero se acerca a los 10 WAR, la conversación deja de ser únicamente sobre premios y estadísticas individuales y comienza a situarlo dentro de una categoría reservada para las temporadas más dominantes del siglo XXI.