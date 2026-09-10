MLB: Luis Arráez sigue al acecho del título de bateo e iguala récord personal de extrabases

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Luis Arráez volvió a demostrar por qué la consistencia es una de sus principales armas ofensivas. El venezolano conectó su doble número 30 de la temporada, una cifra que acompaña a sus 174 imparables y su promedio de .318, manteniéndose como uno de los bateadores más constantes de las Grandes Ligas.

Su capacidad para poner la pelota en juego y producir extrabases continúa siendo una de sus principales características y lo puso a relucir en la jornada de este miércoles 9 de septiembre para liderar la victoria de Philadelphia Phillies (11x7) a los Astros de Houston, ligando de 4-2 con remolcada, anotada y boleto recibido.

Previo a la mencionada cartelera, Arráez ya se había consolidado en el club de peloteros con 1,200 o más imparables de por vida en Las Mayores, una marca que le permitió superar al legendario Alfonso “Chico” Carrasquel entre los venezolanos con más imparables en la historia de MLB. El logro confirma la rapidez con la que el yaracuyano ha construido una trayectoria ofensiva de enorme consistencia.

Luis Arráez iguala tope de extrabases en MLB

Con su doblete en la parte baja de la sexta entrada, 'La Regadera' escribió una nuevo capítulo en su brillante recorrido en la Gran Carpa, tras igualar su tope de batazos de dos meses en una misma edición de las Grandes Ligas. El de San Felipe llegó a 43 conexiones en la campaña, siendo la misma cantidad que consiguió en 2023 con Miami Marlins, cuando ganó el título de bateo en la Liga Nacional.

Además de eso, Arráez también se mantiene al acecho de los 200 hits por tercera vez en la Gran Carpa sumando un total de 174 inatrapables, la cual es la máximo cantidad de todo MLB. Luego de la cartelera de este miércoles, el venezolano mantiene su liderato en el viejo circuito con promedio al bate de .318, seis jonrones, siete triples, 30 dobles, 58 remolcadas, 65 anotadas, .350 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .781 en 138 juegos.