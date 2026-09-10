MLB: ¿Cuántos venezolanos habían superado los 2,500 hits antes de José Altuve?

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José Altuve sigue construyendo su legado, no solamente en el beisbol de las Grandes Ligas, sino en la historia de los peloteros venezolanos y en la jornada de este "ombligo de semana" entró al selecto club de los criollos con 2,500 o más indiscutibles en su carrera.

El experimentado infielder está construyendo una carrera digna de Salón de la Fama y sigue dejando una huella imborrable en los Astros de Houston, equipo donde ya es considerado la máxima figura de todos los tiempos por buena parte de la afición.

Así llega el hit 2,500 de José Altuve

La novena "Sideral" está blanqueando parcialmente a los Phillies de Philadelphia 4 carreras por 0 y el venezolano fue parte de los protagonistas de la producción en el tercer tramo.

El "Pequeño Gigante" atacó rápidamente un sinker de Christopher Sánchez para pegar un largo batazo que terminó cayendo y llegando hasta la pared del jardín central, convirtiéndose en el doblete abriendo el episodio, para llegar de esa manera a la grandiosa cifra redonda de los 2,500 inatrapables desde su debut en Las Mayores.

¿Cuántos venezolanos conectaron 2,500 inatrapables en la MLB?

Antes de "Astroboy", solamente tres peloteros nativos del país lograron llegar a la barrera de los 2,500 incogibles: Miguel Cabrera, Omar Vizquel y Luis Aparicio; lo que habla de lo grande que ha sido la trayectoria del pelotero venezolano que hace vida en los Astros de Houston.

Top 4 de venezolanos con más hits en la historia en la MLB: