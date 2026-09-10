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MLB: Luis Arráez duplicó y sigue con paso firme hacia el título de bateo

“La Regadera” igualó tope de extrabases

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Meridiano

Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 10:05 pm
MLB: Luis Arráez duplicó y sigue con paso firme hacia el título de bateo
Foto: Cortesía
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El infielder venezolano Luis Arráez sumó el doble número treinta de la temporada en la jornada de hoy ante los Astros de Houston, un registro que afianza sus opciones de conquistar una nueva corona de bateo en las Grandes Ligas.

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El batazo representó además su treintena de conexiones de dos bases por quinto año consecutivo, un reflejo directo de la estabilidad ofensiva que mantiene desde su llegada al mejor beisbol del mundo.

La consistencia como marca registrada

Esta seguidilla comenzó en 2022 con 31, continuó en 2023 con 30, se mantuvo en 2024 con 32, repitió en 2025 con 30, y ahora se concreta en este 2026.

La labor ofensiva del venezolano en este calendario se traduce en guarismos que lo mantienen en la pelea directa por la cima de los bateadores en su circuito. Con 174 imparables acumulados y un promedio ofensivo que se ubica en .318, el infielder reafirma su condición de bateador de contacto de élite.

Además, Arráez logró igualar su marca de extrabases con 43, igualando su cosecha de 2023 con los Marlins de Miami.

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