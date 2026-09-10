MLB: Shohei Ohtani vuelve a ausentarse con los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

La situación física de Shohei Ohtani genera preocupación en el cuerpo técnico de los Dodgers de Los Ángeles. La superestrella japonesa quedó fuera de la alineación titular por sexto juego en los últimos siete encuentros, esta vez para el cierre de la serie de este miércoles frente a los Rojos de Cincinnati. Las molestias físicas persisten y la gerencia analiza medidas drásticas para proteger el físico del bateador designado.

Las dolencias que frenan al japonés

El problema principal radica en dolencias acumuladas en la rodilla, el bíceps y el cuello. Las alarmas se encendieron de nuevo cuando el pelotero no se sintió bien tras realizar un swing durante el compromiso del lunes ante los Rojos. El mánager Dave Roberts admitió ante los medios que la recuperación no avanza al ritmo esperado y que, si pudiera retroceder el tiempo, habría enviado al jugador a la lista de lesionados la semana pasada.

La lista de lesionados como opción real

El fantasma de la pausa prolongada sobrevuela el Dodger Stadium. Ante la falta de una mejoría total, una estancia en la lista de lesionados de diez días es una posibilidad latente que el equipo evalúa seriamente. Roberts indicó que habrá mayor claridad sobre el estatus médico antes del inicio de la serie del próximo viernes contra los Marlins en Miami.

El día de descanso de este jueves será clave para evaluar los pasos a seguir. La prioridad absoluta para la franquicia angelina es garantizar que la estrella nipona recupere la salud óptima de cara a la postemporada, incluso si eso requiere prescindir de sus servicios durante un periodo más extenso en la recta final de la temporada regular.