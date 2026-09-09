MLB: ¡Gigante "Astroboy"! José Altuve alcanza los 2,500 hits de esta forma

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A este ritmo, José Altuve puede alcanzar un nuevo hito con cada situación que suceda con él en el cajón de bateo y un claro ejemplo ocurrió este miércoles, con su indiscutible 2,500 de por vida en las Grandes Ligas.

El experimentado infielder está construyendo una carrera digna de Salón de la Fama y sigue dejando una huella imborrable en los Astros de Houston, equipo donde ya es considerado la máxima figura de todos los tiempos por buena parte de la afición.

Así llega el hit 2.500 de José Altuve

La novena "Sideral" está blanqueando parcialmente a los Phillies de Philadelphia 4 carreras por 0 y el venezolano fue parte de los protagonistas de la producción en el tercer tramo.

El "Pequeño Gigante" atacó rápidamente un sinker de Christopher Sánchez para pegar un largo batazo que terminó cayendo y llegando hasta la pared del jardín central, convirtiéndose en el doblete abriendo el episodio, para llegar de esa manera a la grandiosa cifra redonda de los 2,500 inatrapables desde su debut en Las Mayores.

Después de llegar a la intermedia, el venezolano anotó una carrera que también fue importante, debido a que fue la número 1301 y el tubey fue el número 476; estadísticas que dan mucho de qué hablar sobre su consistencia.

Aunque parece complicado, la gran misión de "Astroboy" es unirse al club de los peloteros con 3,000 o más hits en su carrera como bigleaguers. Actualmente tiene 36 años y tiene contrato hasta 2029 con Houston.