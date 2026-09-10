MLB: William Contreras se unió al club centenario de las Grandes Ligas

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El receptor venezolano William Contreras escribió un nuevo capítulo en su trayectoria en el beisbol de las Grandes Ligas al conectar este martes el cuadrangular número 100 de su carrera. La hazaña ocurrió en el American Family Field durante el encuentro entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago.

El batazo histórico se produjo en la parte baja del segundo episodio frente a los envíos del lanzador derecho Kevin Gausman. Con un corredor en base y conteo favorable, el careta carabobeño descifró una recta dividida de 86 millas por hora para desaparecer la pelota por el jardín izquierdo.

El impacto registró una velocidad de salida de 102.1 mph y una distancia proyectada de 374 pies con un ángulo de salida de 26 grados.

Esta conexión representa el décimo quinto vuelacercas de la presente temporada para Contreras, quien mantiene un rendimiento ofensivo constante tanto en la receptoría como en la posición de bateador designado. Con este estacazo, el equipo de Milwaukee amplió la ventaja en la pizarra en las primeras instancias del compromiso.

Con este batazo, Contreras llegó a 76 empujadas, igualando su marca del año pasado con un OPS de .750.

El selecto grupo de los venezolanos con 100 jonrones en la MLB

Con esta marca, Contreras se convirtió oficialmente en el pelotero venezolano número 38 en alcanzar la cifra de 100 cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas, igualando a Martín Prado.