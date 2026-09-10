MLB: Keibert Ruiz llega al doble dígito de jonrones y escala en una lista de receptores venezolanos

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La jornada de este miércoles en la MLB fue testigo de un nuevo cuadrangular de Keibert Ruiz, quien sigue viviendo un gran presente con el madero. Sin embargo, su batazo productivo no fue suficiente y los Nacionales de Washington cayeron por 9 a 2 ante los Padres de San Diego.

Keibert y una lista de poder de receptores venezolanos

El grandeliga venezolano se encargó de inaugurar la pizarra en el tercer episodio. Allí, ante los envíos de Walker Buehler, no perdonó un cutter por el medio y desapareció la bola por el jardín derecho, a una distancia de 402 pies y con una velocidad de salida de 104.6 mph.

Esa fue su única conexión del encuentro en cuatro turnos al bate, lo que le permitió mantener su promedio por encima de los .300 (.333) en sus últimos siete juegos, además de dos vuelacercas, cuatro impulsadas y tres anotadas.

De esta manera, Keibert Ruiz llegó a 10 jonrones en la temporada, siendo la tercera de doble dígito en su carrera en la MLB. Es así como subió puestos entre los receptores venezolanos con campañas de este estilo. El líder en ese sentido es Salvador Pérez (con 13), seguido de Willson Contreras (8), Wilson Ramos (8), y Ramón Hernández (8).

El listado continúa con Miguel Montero (7), Víctor Martínez (6), William Contreras (5), Robinson Chirinos (5), Baudilio Díaz (5), Francisco Álvarez (4), Keibert Ruiz (3) y Elías Díaz (3).

Números de Keibert Ruiz en la temporada 2026 de la MLB