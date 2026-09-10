MLB: Los Yankees pierden a Chisholm por lesión y llaman a Volpe de emergencia

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Una pesada sombra cayó sobre los Yankees de Nueva York en la recta final de la temporada, tras confirmarse una baja sumamente sensible en su cuadro interior. El estelar segunda base Jazz Chisholm Jr. tuvo que ser apartado del equipo activo debido a una lesión, lo que obligó a la gerencia a mover fichas de emergencia con el ansiado llamado de Anthony Volpe.

Una dolorosa baja en plena lucha

El mánager Aaron Boone confirmó este miércoles que Chisholm será colocado en la lista de lesionados de 10 días por un esguince en el pulgar derecho. El infielder sufrió la dolencia al golpearse fuertemente contra la almohadilla durante un intento de robo frente a los Rockies de Colorado.

Los reportes médicos señalan que el pelotero deberá permanecer inactivo de cualquier actividad de béisbol por al menos una semana y media. Aunque se mantuvo disponible como corredor emergente temporalmente, la gerencia formalizará su ausencia en la plantilla con la llegada de su reemplazo.

El regreso esperado de Anthony Volpe

Ante esta vacante repentina, los Mulos de Manhattan decidieron convocar de urgencia a Anthony Volpe desde la filial Triple-A. El joven jugador fue retirado de sus compromisos en las menores para incorporarse de inmediato al equipo grande en la Gran Manzana.

Aunque su posición natural ha sido el campocorto, Volpe ha sumado experiencia cubriendo la segunda base durante su reciente paso por las granjas. Por su parte, el infielder José Caballero se encargó de cubrir momentáneamente la posición en el diamante mientras se concreta la llegada de su compañero.

Una nueva oportunidad para reivindicarse

El paso de Volpe por las Grandes Ligas al inicio del año estuvo lejos de las expectativas, lo que provocó su envío a las menores en agosto. Sin embargo, el talentoso pelotero aprovechó su estancia en Triple-A para corregir el rumbo con un impresionante ritmo ofensivo y 10 cuadrangulares.

Esta convocatoria inesperada representa una prueba de oro para que el joven demuestre que ha superado sus baches deportivos. La organización confía en que su reciente destreza con el madero se traduzca en victorias clave para asegurar el boleto a la postemporada.

El vacío que deja una bujía

La ausencia temporal de Jazz Chisholm Jr. representa un duro golpe anímico y deportivo para las aspiraciones ofensivas del conjunto neoyorquino. En 134 partidos disputados este año, el infielder acumulaba 19 jonrones, 55 impulsadas y un liderato absoluto de 40 bases robadas en la Liga Americana.

Su velocidad y versatilidad en el terreno han sido fundamentales para mantener a flote el rendimiento colectivo de los Mulos. El equipo ahora cruza los dedos por una pronta recuperación para tener de vuelta a su estelar camarero en el momento más importante del año.