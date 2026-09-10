Yasiel Puig jugará en la liga invernal boricua

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Yasiel Puig jugará por primera vez en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico tras ser confirmado oficialmente como el nuevo refuerzo estelar de los Senadores de San Juan para la temporada 2026-2027.

La directiva del conjunto capitalino no ha escatimado en elogios al anunciar la incorporación del jardinero cubano de 35 años. La franquicia busca un salto de calidad definitivo en su nómina con el objetivo claro de pelear por el campeonato local y consolidar un proyecto ganador.

Una trayectoria marcada por el poder y la experiencia internacional

Su paso por las Grandes Ligas dejó números sólidos durante siete campañas, lapso en el que vistió las franelas de los Dodgers de Los Ángeles, los Rojos de Cincinnati y los Indios de Cleveland.

En su etapa en el mejor beisbol del mundo, el guardabosques disputó 861 compromisos oficiales. Firmó un promedio vitalicio de .277, sacó 132 pelotas del parque, remolcó 415 carreras y exhibió un OPS de .823, números que respaldan su jerarquía en el plato.

El salto al Caribe

Más allá de su paso por las mayores, el caribeño ha demostrado una capacidad única para brillar en las ligas invernales de la región. Su paso más reciente y recordado por la afición latina ocurrió en la campaña 2023-2024 con los Tiburones de La Guaira en la pelota venezolana.

Durante la ronda regular de aquella temporada, destrozó el pitcheo rival al promediar .418 con 10 cuadrangulares en apenas 25 encuentros. Su aporte ofensivo fue fundamental para que la novena salada rompiera una sequía histórica de títulos y posteriormente conquistara la Serie del Caribe celebrada en Miami.

Competitividad vigente en México y Canadá

La vigencia del toletero no se detiene en el Caribe. Su recorrido reciente incluye actuaciones sobresalientes en la Liga Mexicana de Beisbol con El Águila de Veracruz, donde registró un promedio de .314, 18 vuelacercas y un imponente OPS de 1.020 en 63 choques.

Durante el verano previo a su llegada a la isla, el cubano se mantuvo activo en la Canadian Baseball League vistiendo la camiseta de los Toronto Maple Leafs.