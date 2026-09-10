MLB: Cachorros de Chicago domina con amplitud este apartado colectivo en la temporada

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A pesar de que los Cachorros de Chicago cayeron nuevamente ante los Cerveceros de Milwaukee durante este miércoles, el equipo dirigido por el manager Craig Counsell se mantiene como uno de los más temibles a nivel ofensivo en lo que va de la temporada 2026 de la MLB.

Cachorros, los que más producen este año

Hasta el momento el conjunto de Chicago ha disputado 147 compromisos, y si bien tienen uno de los mejores récords de la Liga Nacional (81-66), lo cierto es que se encuentran a 10 juegos de la cima de la División Central, la cual domina Milwaukee.

Pero más allá de este panorama, y de la enorme posibilidad de que los veremos en la postemporada, los Cachorros están destacando enormemente en un apartado colectivo en todas las Grandes Ligas.

Y es que si contamos el duelo de este miércoles, los de Chicago son los que más carreras anotadas acumulan en la zafra con 775. Sus máximos perseguidores son Nacionales de Washington (756), Cerveceros de Milwaukee (742), Dodgers de Los Ángeles (714) y Piratas de Pittsburgh (707).

En cuanto a los nombres individuales del equipo con más producidas resaltan Pete Crow-Armstrong (109 anotadas y 97 remolcadas), Seiya Suzuki (87 y 80) y Alex Bregman (84 y 82).